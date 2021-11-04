الحكم المحلي تعقد مع المخاتير لقاًء حول الإصلاح في الشريعة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اليوم الخميس، بالتعاون مع بلدية غزة لقاءً للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة الإسلامية بقاعة رشاد الشوا، استكمالاً للقاءات التثقيفية لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة بهم .

بدوره رحب أ.عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي بالحضور مشيدا بدور المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء في الإصلاح وتعزيز النسيج المجتمعي وحل النزاعات بالطرق السليمة.

وبين أن اللقاء الثاني سيتناول الحديث عن الإصلاح في الشريعة الإسلامية والتأكيد على ضرورة الالتزام به في حل القضايا.

من جهته أعرب عضو المجلس البلدي عن تقديره لجهود المخاتير ورجال الإصلاح في إرساء الصلح بين الناس والحفاظ على النسيج المجتمعي، وأضاف قائلاً: الإصلاح بين الناس من أعظم من الدرجات عند الله ونسأل الله أن يكون جهدكم في ميزان حسناتكم.

من جانبه استعرض د.ماهر الحولي رئيس دائرة الإصلاح برابطة علماء فلسطين عن جملة من المصطلحات العشائرية ومقارنتها بالشريعة الإسلامية من خلال الإجراءات العشائرية المتبعة بعد حدوث المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العمل متفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أهمية الإصلاح بين الناس وتحمل الجميع لمسؤولياته، مضيفاً: لكم دور عظيم في المجتمع من خلال ترسيخ قواعد السلم المجتمعي والإصلاح بين الناس.

وتخلل اللقاء مشاركة المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح، معربين عن شكرهم للقائمين على التدريب الهادف إلى تطوير قدراتهم بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي وحقن الدماء متمنيين استمرار التعاون.