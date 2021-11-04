الأوقاف تتفقد سير الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الأول بشعبة رفح

رفح- الرأي

تفقد وفد من كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف برئاسة عميدها د. عبد الله أبو عليان, سير الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الأول لطلاب شعبة الكلية برفح, وتفقد أوضاع الطلبة, رافقه فيها ممثلين عن التربية والتعليم وأوقاف رفح.



واطلع أبو عليان والوفد المرافق له على الترتيبات التي اتخذتها إدارته لتهيئة أفضل الظروف لضمان سير الامتحانات، مبدياً ارتياحه للأجواء السائدة التي تعكس مدى الاهتمام بتأمين الأجواء المناسبة للطلبة لتأدية امتحاناتهم بشكل جيد.



واستمع أبو عليان خلال الجولة إلى آراء ومقترحات الطلبة حول عملية الامتحانات, داعياً إياهم إلى ضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة من أجل رفع مستواهم العلمي والحصول على الدرجات العليا تشريفاً لدينهم ووطنهم, وتحقيق ما يطمحون إليه.

