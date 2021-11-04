أوقاف رفح تشرع ببناء سور لمقبرة زعرب بالمحافظة

رفح- الرأي

شرعت مديرية أوقاف رفح ببناء سور لمقبرة زعرب غرب المحافظة بطول مئتي متر للجهتين الجنوبية والغربية بتمويل واشراف من وزارة الأوقاف وأهل الخير.



وأوضح مدير المديرية م. طارق أبو يونس أن وزارة الأوقاف تولي ملف المقابر اهتماما ًكبيراً, وتبذل جهوداً للحفاظ علي مرافقها, ومراعاة حرمة الموتي, منوهاً بأن الأوقاف حرصت علي إنجاز السور, خاصة وأن المقبرة تعاني من انجراف بعض القبور بسبب مياه الأمطار في فصل الشتاء.



وأشار أبو يونس إلى أن جميع مقابر المحافظة ستشهد تطويراً خلال المرحلة المقبلة, مشيداً بدور القائمين علي هذا المشروع.

