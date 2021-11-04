وزارة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير مقداد

غزة- الرأي

حملت وزارة الاسرى والمحررين في غزة، الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسير مقداد القواسمي الذي يواصل إضرابه لليوم 106 على التوالي ضد اعتقاله الإداري وكافة الأسرى المضربين.



وأكدت الوزارة أن أي قرار يصدر بحق الأسير لا يتضمن الإفراج الفوري عنه، هو بمثابة قرار إعدام من قبل مخابرات الاحتلال والنيابة العسكرية.



وذكرت أن الأسير مقداد في وضع صحي غاية في الخطورة ولديه نوع من تسمم الدم ونقل أكثر من مرة إلى غرفة العناية المكثفة، وفقد القدرة على الحركة وانخفاض في معدل دقات القلب.



ويأتي ذلك بعد إعلان محامي الأسير جواد بولس نية النيابة العسكرية إعادة تفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مقداد، بحجة التحسن الذي طرأ على وضعه الصحي، استناداً إلى تقارير طبية صادرة عن مستشفى"كابلان"الإسرائيليّ، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.

