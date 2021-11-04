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وزارة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يعاني من أوضاع صحية صعبة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:43

وزارة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يعاني من أوضاع صحية صعبة
وزارة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يعاني من أوضاع صحية صعبة

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري يعاني من ورم سرطاني خبيث في الرئتين أدى إلى تدهور وضعه الصحي.


وأوضحت الوزارة أن الأسير ناصر قد تعرض لسياسة الإهمال الطبي مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي ، وخسارته لوزنه بشكل ملحوظ بسبب عدم تشخيص حالته بشكل صحيح وحدوث الورم السرطاني في الرئتين،وقد خضع لعملية جراحية معقدة منذ أيام في مستشفى "برزلاي" "الإسرائيلي لاستئصال الورم .


يشار أن الأسير ناصر محكوم بالمؤبد 7 مرات و50 عاماً إضافية وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد اعتقل الاحتلال أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018 ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.
 

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