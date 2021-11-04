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​"العدل" تناقش سياسات أوروبا وأمريكا تجاه الشعب الفلسطيني

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:44

غزة – الرأي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ورشة عمل لمناقشة سياسات أوروبا وأمريكا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد وكيل وزارة العدل محمد النحال، أنه جرى التأكيد على أن السياسية الأمريكية تتنكر دائماً لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصري والاستقرار.

ولفت "النحال" إلى أن التنكر الأمريكي يحدث من خلال معارضة القرارات الدولية في أروقة الأمم المتحدة أو من خلال الإجراءات الجديدة المتمثلة بتوقيع بروتكول جديد مع "أونروا".

بدوره، بين رئيس "حشد" صلاح عبد العاطي، أن من أهم مخرجات الورشة التأكيد على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة وإجراء الانتخابات.

وشدد "عبد العاطي" على أهمية تقديم نموذج إيجابي في إدارة الذات وأكثر قدرة على بلورة استراتيجية وطنية قادرة على بلورة الصراع والاستفادة من التغيرات في السياسات الأمريكية والأوربية.

وأكد أهمية تفعيل الجاليات الفلسطينية وجماعات الضغط والتضامن بما يسمح بإحداث تغيرات حقيقة في السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.

​من جهتها، دعت الباحثة القانونية لينا الريزي إلى ضرورة تظافر كافة الجهود الوطنية من المؤسسات والوزارات المعنية ولتكاتف معا من أجل تحرير وبناء الوطن من خلال جهود جادة.

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