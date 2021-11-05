فيرجسون يعيد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بدلا من السيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن كواليس عودة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه مانشستر يونايتد، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، رغم أنه كان قريبا من الانضمام إلى صفوف جاره فريق مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الاسكتلندى السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، لعب دورا كبيرا في عودة النجم البرتغالى رونالدو إلى صفوف اليونايتد في الميركاتو الصيفى الأخير، رغم مفاوضاته المتقدمة جدا مع مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو تلقى مكالمة من فيرجسون استمرت لـ 20 ثانية فقط، أقنعه بالعودة إلى صفوف الشياطين الحمر، بدلا من الانضمام إلى صفوف السيتي.

وتحدث كريستيانو رونالدو فى تصريحات سابقة عن دور فيرجسون في مسيرته، قائلا:" لعب سير أليكس فيرجسون دوراً بارزاً في انتقالي للفريق عندما كنت في الـ18 من عمرى، لقد ساعدني وعلمني الكثير من الأشياء وأنا على تواصل دائم معه".

كما علق فيرجسون، على عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد للشياطين الحمر، قائلا: "لعب الكثير من الناس دورهم في إعادة رونالدو إلى مانشستر يونايتد وساهمت في معرفة أن كريستيانو يريد حقًا القدوم إلى هنا وهذا أمر مهم، لن أقول إنه عاطفي لكنه مثير بالنسبة لي ومريح لأنني لم أتخيله يلعب لمانشستر سيتي، لا أعتقد أن أي شخص يمكنه ذلك".

وأضاف: "هذا هو السبب في أننا اتخذنا خطوات للتأكد من قدومه إلى هنا ثم تابع النادي بشكل جيد للغاية وتحدثت إلى إدارة النادي وقد تم ذلك، أعتقد أنه سيكون له تأثير على اللاعبين الشباب على وجه الخصوص، لديه الخبرة للتعامل مع هذه الأمور بالفعل".