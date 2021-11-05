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أخبار » الرياضة و الملاعب

29 نوفمبر موعدا لقرعة كأس العالم للأندية

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:02

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والتى سوف تستضيفه الإمارات عن إجراء القرعة بشكل رسمي يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري، لتحديد المباريات وطريق كل فريق نحو المباراة النهائية.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية 2022 اجتماعها الأول، اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة. 

وتأهلت 5 أندية للبطول هي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف والأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ومونتيرى المكسيكى.

وتنتظر بطولة كأس العالم للأندية بطل أمريكا الجنوبية من بين فريقى بالميراس وفلامينجو البرازيليين، بالإضافة الى بطل أسيا ما بين الهلال السعودى وبوهانج ستيلرز الكورى الجنوبى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن فى شهر أكتوير، اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة كأس العالم للأندية، في نسختها المقبلة، والتي شيشارك فيها النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، خلال كونجرس الفيفا المنعقد حاليا، على تحديد موعد استضافة الإمارات للبطولة لاحقاً وأنها قد تقام مطلع 2022

ونالت الإمارات شرف تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أن نظمتها أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

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