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تعيين محمد عادل حكما لمباراة الزمالك ضد الأهلي

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:06

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم المحلي محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي ومنافسه التقليدي الزمالك الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بالكامل لإدارة القمة حيث سيكون محمد عادل حكما للساحة، على أن يساعده أحمد حسام ويوسف البساطي، في حين سيكون أمين عمر حكما رابعا، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو، وعبدالعزيز السيد مساعدا لحكم الفيديو، وسامي هلهل مساعدا احتياطيا.

ويتصدر الأهلي والزمالك جدول ترتيب الدوري المصري وحصد كل منهما 6 نقاط، حيث فاز الأهلي 4/0 على الإسماعيلي، و1/0 على البنك الأهلي، في حين فاز الزمالك 2/0 على إنبي، و2/0 على طلائع الجيش.

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