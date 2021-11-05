جوجل تعمل على طريقة أكثر سهولة للعثور على الملفات فى Drive



تستعد جوجل للاختبار التجريبي لفلاتر البحث الجديدة في Google Drive ، والتي نأمل أن تسهل العثور على الملف الدقيق الذي تبحث عنه. تضيف الميزة ، التي يطلق عليها اسم "رقائق البحث" ، سطرًا من المرشحات إلى أعلى واجهة Drive ، مما يتيح لك تقييد البحث بأشياء مثل نوع الملف أو تاريخ التعديل الأخير أو المستخدمين الآخرين المرتبطين بملف معين وفقا لما نقله موقع The verege.



يحتوي Google Drive بالفعل على بعض خيارات تصفية البحث ، لكنها أساسية نسبيًا ومخفية في قائمة فرعية في شريط البحث.



في المقابل ، يتم تقديم شرائح البحث الجديدة في المقدمة والوسط ، ويبدو أنها جاهزة لتقديم نطاق أوسع من خيارات التصفية. تم تقديم ميزة مماثلة في Gmail في أوائل العام الماضي.



إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار التجريبي الجديد من شرائح بحث Drive ، فإن Google توجه المستخدمين المهتمين نحو نموذج الاشتراك هذا.



ستتوفر شرائح البحث في النهاية لجميع مستخدمي Google Workspace ، بما في ذلك عملاء G Suite Basic و Business.

