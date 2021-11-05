خطأ آخر جديد في نظام التشغيل Windows 11

هناك خطأ آخر في Windows 11 قد يؤدي في النهاية إلى إبطاء سير العمل، وهذه المرة قد تواجه بعض التأخير عند تشغيل قوائم السياق في مستكشف ملفات Windows 11.

ووفقا لتقرير digital trend على الرغم من أن Microsoft تنوي قوائم سياق مستكشف الملفات الجديدة لمنحك وصولاً أسرع إلى نسخ الملفات ولصقها وإعادة تسميتها ، فإن Windows يفيد بأن أداء القوائم في الواقع أبطأ، ويحتاج بعض مستخدمي Windows 11 إلى الانتظار لمدة ثانيتين للفتح عند الضغط بزر الماوس الأيمن لاستدعاء قائمة السياق.

وتم تأكيد ذلك من قبل العديد من المستخدمين الذين يشكون من خلال تقديم الملاحظات في Windows 11 Feedback Hub، ويؤدي البحث عن "تأخير قائمة السياق" إلى عرض أكثر من سبع نتائج مختلفة لأشخاص يشرحون المشكلة بالتفصيل، وتم تقديم التعليقات من آخر شهر مضى إلى ما قبل ثلاثة أشهر.

وكتب أحد المستخدمين في سلسلة ملاحظات مع 267 صوتًا مؤيدًا: "عند الضغط بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب أو مستكشف الملفات في Windows 11 ، تظهر قائمة السياق ببطء شديد"، وكتب مستخدم آخر: "بعد أن أقوم بترقية نظام Windows 10 الخاص بي إلى Windows 11 ، لاحظت [د] أن قائمة السياق [بها] تأخيرات بضع ثوانٍ" .

وفى معظم سلاسل الملاحظات هذه ، يبدو أن الأشخاص يستخدمون أجهزة كمبيوتر منخفضة الجودة، ومع ذلك ، أشارت Microsoft إلى أن "لدينا هذه التعليقات" لتأكيد أنها تنظر في المشكلة وفى الواقع ، يبدو أن Windows 11 Build 22478 ، الذي يتم اختباره في برنامج Windows Insider ، يعالج المشكلة في سجل التغيير ، وذكرت Microsoft أن شريط الأوامر كان يقوم بحسابات غير ضرورية عند التنقل في المجلدات.

كما قام أيضًا بتفصيل العديد من إصلاحات الأخطاء لعملية explorer.exe ، المرتبطة بـ File Explorer ومع ذلك لا يزال هذا الإصدار قيد الاختبار التجريبي، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى الجميع .

وقد يجلب Windows 11 ميزات جديدة مثل تخطيطات المفاجئة وعناصر واجهة المستخدم، ولكن كان لديه أيضًا نصيبه العادل من الأخطاء.

وفى حالة واحدة، هناك الآلاف من المجلدات الفارغة في مجلدات النظام الفرعى، وفى حالة أخرى، كانت هناك مشكلة تسرب للذاكرة أثرت على مستكشف الملفات حتى أنه كان هناك خطأ تم إصلاحه منذ ذلك الحين أثر على وحدات المعالجة المركزية AMD ، حيث يمكن للمستخدمين أن يشهدوا انخفاضًا بنسبة 15% في الأداء عند اللعب.

ويمكنك تضمين هذه المشكلات في قرارك بشأن ما إذا كان الأمر يستحق الترقية إلى Windows 11 ، ولا يزال نظام التشغيل الجديد في طور النشر، وتأمل Microsoft أن يحصل عليه كل شخص على أجهزة الكمبيوتر المتوافقة بحلول عام 2022.