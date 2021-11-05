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"وزارة شؤون المرأة" تستقبل الدكتورة منى كسكين للتعاون المشترك

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:53

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غزة-الرأي

استقبلت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة في مكتبها اليوم الدكتورة منى كسكين مدير غرفة الإرشاد الأسري بوزارة الصحة .
حيث رحبت هارون بالدكتورة وأثنت على دورها الريادي في إدارة وحدة المرأة بوزارة الصحة والدعم المقدم للنساء في مختلف الاحتياجات مؤكدة اهتمامها ومتابعتها لوحدة المرأة وخدماتها المقدمة للنساء.
من جانبها شكرت كسكين وزارة شؤون المرأة ووكيلة الوزارة أ. أميرة هارون على ما تقدمة من دعم للنساء وتسهيلات لهن في تلبية احتياجاتهم للحفاظ على المرأة الفلسطينية وحمايتها .
وناقشت هارون الفعاليات المشتركة بين الطرفين والتي سيعلن عنها في وقت لاحق مقدمة الشكر لوزارة الصحة ودورها في حماية النساء .
 

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