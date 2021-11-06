ريال مدريد يستضيف رايو فاليكانو من أجل انتزاع صدارة الدوري الاسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق رايو فاليكانو في العاشرة من مساء اليوم السبت حيث سيحتضن ملعب "سانتياجو بيرنابيو" المباراة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الاسباني.

ريال مدريد لا يقبل بأي فقدان آخر للنقاط على صعيد الدوري في ظل المنافسة الشرسة التي يلقاها من ريال سوسييداد وإشبيلية وكذلك الجار أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة نجح من خلالهم في الفوز بسبع مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويرغب ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الاسباني من ريال سوسيداد، حيث يتصدر الأخير ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.

وتواجه الفريقين في 36 مباراة من قبل بالدوري الإسباني، نجح ريال مدريد في الفوز 28 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق رايو فاليكانو خمس مباريات وخيم التعادل بينهم على ثلاث مباريات.

نجح ريال مدريد في تسجيل 102 هدف خلال الـ 36 مباراة التي جمعت بينهم في شباك رايو فاليكانو، بينما سجل رايو فاليكانو في شباك ريال مدريد 37 هدف.