برشلونة يتطلع للخروج من كبوته على حساب سلتا فيجو اليوم فى الدوري الإسباني

على أمل الخروج من كبوته، وتحقيق الانتصار الأول بعد التعثر في ثلاث جولات، يحل برشلونة ضيفًا على ملعب "بالايدوس" معقل فريق سيلتا فيجو، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الاسباني.

برشلونة، الذي لم يفز سوى مباراة واحدة في آخر خمس مباريات، مطالب بالانتصار على ملعب سيلتا فيجو، من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومحاولة الاستفاقة للخروج من كبوته.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 11 مباراة، ويملك في رصيده مباراة مؤجلة.

أما سيلتا فيجو، سيلتا فيحتل المركز 15 في جدول ترتيب "الليجا" برصيد 11 نقطة، وإذا حقق الفوز على برشلونة سيبتعد أكثر عن مراكز صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

واجه نادي برشلونة نظيره نادي سيلتا فيجو من قبل في مسابقة الدوري الإسباني في 110 مباراة استطاع نادي برشلونة تحقيق الفوز في 62 مباراة بينما حقق نادي سيلتا فيجو الفوز في 22 مباراة وخيم التعادل بين الفريقين في 26 مباراة.

واستطاع لاعبوا نادي برشلونة إحراز 243 هدف في شباك سيلتا فيجو بينما استقبلت شباكهم 127 هدف.