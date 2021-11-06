"المدهون" يلتقي بنخب المحامين لتعزيز الشراكة وجودة الخدمات القضائية

غزة-الرأي

اكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون على دور المحامين الريادي في تعزيز سيادة القانون، وحرصه على استمرار هذه العلاقات التكاملية الفاعلة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين هي ركن أساسي من أركان منظومة قطاع العدالة، معرباً عن استعداده التام لبذل كل الجهود من اجل تسهيل مهامهم امام النيابة العامة لضمان حق الدفاع، وذلك ضمن سياسة الانفتاح وتعزيز جودة الأداء؛ وصولاً لعدالة إجرائية ناجزة.

جاء ذلك خلال لقاءه ، بنخبة من محامي محافظة الوسطى ضمن سلسلة لقاءاته بالمحامين، بحضور ممثل نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أ. علي الدِن، ومدير نيابة الوسطى، المستشار علاء شبلاق، ورئيس ديوان النائب العام، المستشار محمد مراد.



وشدد النائب العام خلال كلمته الافتتاحية، على أن النيابة العامة ستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات، والشريك القوي للمؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمعية، وتعزيز عمل محامي الدفاع؛ لإرساء مبادئ العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وفق سياسة إجرائية، تراعي خصوصية البيئة المجتمعية والظروف الاستثنائية، وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي يعيشها قطاع غزة.



بدوره ،شكر المحامي الدِن النائب العام على حرصه على عقد مثل هذه اللقاءات، والاستعداد والجهوزية الدائمة لاستمراريتها، مؤكداً على متانة العلاقة التكاملية بين نقابة المحامين والنيابة العامة، مشيراً إلى سعي النقابة الدائم لتعزيز التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات القضائية، وعلى وجه الخصوص مؤسسة النيابة العامة؛ من أجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون، وتهيئة أفضل الظروف لتسهيل عمل المحامين في أجواء يسودها التقدير والاحترام.



وناقش اللقاء الحواري المطول، والذي عقد في قاعة نادي النيابة العامة، مع لفيف المحامين، العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير العمل في مؤسسة النيابة العامة، والارتقاء بمنظومة العدالة في البلاد، وتعزيز مكانة المحامي ودوره في تثبيت ركائز العدل، ومنحه الأولوية والتقدير أمام النيابات، والتواصل الدوري بما يخدم العدالة ويحسِن من جودة الخدمات المقدمة للجمهور؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمؤسسات الدولة.

