العدل ""تندد بجريمة إعدام الاحتلال للطفل محمد دعدس

غزة-الرأي

عدت وزارة العدل أن إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني محمد دعدس شرق نابلس بدم بارد، دليل واضح لاستباحة الدم الفلسطيني، وضربه لكل القوانين الدولية بعرض الحائط، وانعدام الروادع التي توقفه عن العبث بدماء الفلسطينيين وأرواحهم.

وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي المؤسف عن هذه الجرائم، إضافة للتطبيع المهين، زاد من جرأة ووحشية حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم غير عابئة بأية قوانين، داعية المجتمع الدولي لوقف هذا الإجرام والقتل بشكل عاجل، وإيجاد آليات ملاحقة ومحاسبة حقيقية وفاعلة تجلب المجرمين ومسؤوليهم للمحكمة الجنائية الدولية.

