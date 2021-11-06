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التنمية البشرية بالصحة تنفذ دورة في كيفية التعامل مع الجمهور وضغط العمل

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:37

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غزة-الرأي

نفذت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التاسعة في فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل وذلك في مستشفى الرنتيسي للأطفال واستهدفت الدورة مجموعة أخرى من فئة الإداريين والمهن الصحية في كل من مستشفى النصر والرنتيسي ، وذلك استكمالا لحملة مهارات التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل ،لتدريب الكوادر الصحية، وتجويد الخدمة وتحسين العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية. .
وحاضر في الدورة مدربين في مجال التنمية البشرية من وزارة الصحة كل من د. سرين ابو حمد، أ. احمد السوافيري.
حيث تناولت الدورة عدة محاور تتعلق بالمبادئ الأساسية لبناء مهارة التعامل مع الجمهور والمفاهيم المرتبطة بفنون الاتصال والتواصل.
والجدير بالذكر، أنه سيتم بدء البرنامج التدريبي في محافظة الشمال خلال الأسبوع القادم في مستشفى بيت حانون.

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