بلدية خان يونس تناقش الخطة المرورية لتنظيم شوارع المدينة

غزة-الرأي

ناقشت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وقيادة شرطة المرور بغزة الخطة المرورية والتي تهدف إلى تنظيم شوارع المدينة وتغيير مسار بعض المركبات في بعض الطرق الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز المساعي المتواصلة من قبل كافة جهات الاختصاص لتسهيل حركة المواطنين وأصحاب المركبات والعمل في محيط المؤسسات الخدماتية والتجارية والمرافق العامة.



جاء ذلك في لقاء ضم كل رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، والقائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محمد الأسطل، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب، ومدير العمليات المركزية المقدم ماجد قنوع، ومدير شرطة مرور خان يونس المقدم ياسر هويدي.



وتناول الحضور محاور الخطة التي شملت آليات ضبط العمل في الشوارع الرئيسية ومنع توقف بعض المركبات على جانبي الطرق للحد من الازدحام سيما في أوقات الذروة، حيث تم الاتفاق على استكمال اللقاءات الثنائية لمتابعة سير العمل في الخطة الجاري إعدادها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتعامل مع الوضع الميداني لحظة بلحظة.



وخلال اللقاء أكد د. البطة على أهمية العلاقة التكاملية بين بلدية خان يونس وشرطة المرور في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك في خدمة المواطن وإنهاء أي تجاوزات لمخالفة القانون.



وبين د. البطة أن البلدية ستعمد إلى تذليل كافة العقبات لانجاح الخطة المرورية بما يساعد على سلاسل وإنسيابية حركة المركبات وللتسهيل على المواطنين والحركة التجارية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الاجتماعات لمتابعة الإجراءات المنوي اتخاذها وبذل الجهود من كافة الجهات المختصة والمتابعة اليومية والمستمرة.

ومن جانبه ثمن شحادة جهود بلدية خان يونس في تنظيم المدينة واهتمامها المستمر للرقي بأحيائها المختلفة في شتى القطاعات، والذي عزز من الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.



وأكد شحادة على أن جهاز الشرطة بكافة عناصره سيطبقون الخطة المطلوبة والمتفق عليها بكافة جوانبها لضمان سير العمل ومنع الازدحام سيما في مفترقات الطرق الرئيسية وبالقرب من المراكز التجارية والمرافق الخدماتية العامة، مشيرًا إلى أن إدارة شرطة المرور تسعى جاهدة لخدمة المواطنين.

