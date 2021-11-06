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بلدية خان يونس تختتم مشاركتها في برنامج لتنمية رياديات الهيئات المحلية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:53

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غزة-الرأي

اختتمت بلدية خان يونس مشاركتها في برنامج تدريبي لتنمية رياديات الهيئات المحلية من منظور قضايا المرأة والتي نظمتها وزارة شؤون المرأة مؤخرًا بالتعاون مع ووزارة الحكم المحلي وبعض المؤسسات التي تعنى بقطاع المرأة.
ومثل وفد البلدية عضوة المجلس البلدي أ نيرفانا شُراب، ومسئولة وحدة المرأة أ. تغريد شعت، والمهندسة بدائرة المشاريع وجدان الخطيب.
ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي لتعزيز الدور الوطني والمجتمعي للمرأة الفلسطينية والوقوف على بعض المشاكل التي تواجهها والعمل على حلها وتلافيها والعمل على ايجاد آلية وطنية للتشبيك مع المؤسسات النسوية فيما يخدم قضايا المرأة.
يذكر أن البرنامج يتناول مواضيع مختلفة حول قضايا المرأة ويستهدف (25) ريادية من قطاع الحكم المحلي بواقع (36) ساعة تدريبية وكان أحد مخرجاته إعداد خطة تدخل مراعية لاحتياجات النساء وبعض التوصيات التي تخدم قطاع المرأة.
 

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