بلدية دير البلح تطلق حملة التخفيضات "أهل وعيلة" لتسديد ديون البلدية

غزة-الرأي

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة انطلاق حملة التخفيضات "أهل وعيلة" لتسديد ديون البلدية المستحقة على المواطنين والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2021.

ودعا رئيس البلدية دياب الجرو خلال لقاءه اليوم بموظفي أقسام البلدية ذات العلاقة بالحملة إلى ضرورة تكاثف الجهود وتوحيدها والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحملة، كما دعا المواطنين إلى استغلال فترة الحملة والتخفيف من التزاماتهم اتجاه البلدية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاجراءات والآليات التي ستتبع خلال فترة الحملة فيما يتعلق بديون البلدية (المياه، التنظيم، الحرف والمهن) وكيفية التعامل، مؤكدين على أن الالتزام بالسداد الآلي يعد من الشروط الأساسية للاستفادة من الحملة لفئة الموظفين.

كما بينوا أن الملتزين بالدفع ولا يوجد عليه متأخرات سيتم التعامل معهم وفق آلية معينة بما يضمن استفادتهم من الحملة.

