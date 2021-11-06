بلدية خانيونس تنفذ أعمال صيانة للحفر الأسفلتية في محيط كراج رفح

نفذت بلدية خانيونس أعمال صيانة للحفر الأسفلتية والهبوطات في محيط كراج رفح الواقع جنوب مركز المدينة وذلك ضمن الخطة التي أطلقتها البلدية مؤخرًا والجاري تنفيذها لإصلاح كافة الحفر في أحياء خان يونس للتسهيل على المواطنين وأصحاب المركبات
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06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:17
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