وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد النجاة من انتفاضة رايو وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم صحفي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في البيرة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة فوق المعدل العام وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العنكبوت الآسيوي يغزو ولاية جورجيا الأميركية ويخيف السكان وكالة الرأي الفلسطينية OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على "ويندوز 7/8/8.1" وكالة الرأي الفلسطينية شركة أسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خاصية جديدة من واتساب.. محادثات بلا هاتف

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:26

خاصية جديدة من واتساب.. محادثات بلا هاتف
خاصية جديدة من واتساب.. محادثات بلا هاتف

خلال الأشهر الماضية، كان تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يختبر خاصية تسمح للمستخدمين باستعمال حسابهم في التطبيق من جهاز ثان دون الحاجة إلى ربطه بالهاتف الذكي.

وذكر موقع gsmarena التقني، الجمعة، أن الخاصية الجديدة تسمح لمستخدمي "واتساب" بإرسال الرسائل واستقبالها، دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

وقال الموقع إن هذه الخاصية الجديدة دخلت حيز التنفيذ لدى مستخدمي "واتساب"، شريطة أن يعمل التطبيق وفق آخر التحديثات لدى الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" أو "أندرويد".

وفي السابق، كان على المستخدم إبقاء الهاتف الأساسي الذي يحمل رقم الحساب في "واتساب" متصلا بالإنترنت، حتى يمكن من إجراء محادثات في التطبيق عبر الحواسب أو الأجهزة اللوحية.

ومن أجل تفعيل هذه الخاصية، على المستخدم أن يذهب إلى خيار (Linked Devices) ثم عليه اختيار الخاصية التي لا تزال تحمل صفة "الإصدار التجريبي" (Multi-Device Beta)، وبمجرد التفعيل، سيتم إلغاء ارتباط الهاتف بجميع الأجهزة السابقة، وبعد ذلك، ستتمكن من استئناف الدردشة على هذه الأجهزة سواء أكان هاتف الذكي متصلا بالإنترنت أم لا.

وستستمر الأجهزة في إرسال الرسائل واستقبالها لمدة 14 يوما بصورة متواصلة، بعد انقطاع الإنترنت عن هاتفك الذكي.

وهذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هاتفهم الذكي، ويحتاجون في الوقت ذاته إلى التواصل عبر "واتساب" أو إذا نفدت بطارية الهاتف.

وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة "أي أو أس"، ستكون هناك قيود، إذ لا يمكنهم حذف الرسائل والمحادثات من الجهاز الثاني

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟