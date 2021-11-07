OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على "ويندوز 7/8/8.1"



أعلنت مايكروسوفت اليوم أنها ستتخلى عن دعم تطبيق OneDrive لسطح المكتب على أجهزة Windows 7 و8 و8.1 اعتبارًا من 1 يناير 2022، وبعد هذا التاريخ ، لن يتم توفير التحديثات لتطبيق OneDrive لسطح المكتب على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل هذه.



واعتبارًا من 1 مارس 2022 ، سيتوقف تطبيق OneDrive عن المزامنة مع السحابة على أجهزة Windows 7 و8 و8.1، وتوصي مايكروسوفت بترقية نظام التشغيل إما إلى Windows 10 أو Windows 11 لتجنب الانقطاع، ومن المهم ملاحظة أن نظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8.1 في دعم ممتد حتى 10 يناير 2023.



على جانب أخر تعاونت مايكروسوفت وشركة ألعاب الفيديو SEGA في مبادرة "Super Game" الجديدة، وهى بمثابة مشروع سيسمح للمطورين بإنشاء ألعاب عالمية واسعة النطاق تعمل في السحابة، وتم إصدار القليل من التفاصيل حول كيفية عمل الصفقة، منها حقيقة أن شركة SEGA ومقرها طوكيو تستكشف إمكانية إنشاء عناوين على منصة Azure السحابية من مايكروسوفت.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتوفر مبادرة الألعاب السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر الأنظمة الأساسية تتميز بعناوين SEGA مثل سلسلة "Yakuza" الناجحة.

