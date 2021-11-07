وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد النجاة من انتفاضة رايو وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم صحفي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في البيرة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة فوق المعدل العام وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العنكبوت الآسيوي يغزو ولاية جورجيا الأميركية ويخيف السكان وكالة الرأي الفلسطينية OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على "ويندوز 7/8/8.1" وكالة الرأي الفلسطينية شركة أسترالية تطلق أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بداية من مارس 2022

OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على "ويندوز 7/8/8.1"

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:30

OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على "ويندوز 7/8/8.1" بداية من مارس 2022
OneDrive لسطح المكتب يتوقف عن العمل على


أعلنت مايكروسوفت اليوم أنها ستتخلى عن دعم تطبيق OneDrive لسطح المكتب على أجهزة Windows 7 و8 و8.1 اعتبارًا من 1 يناير 2022، وبعد هذا التاريخ ، لن يتم توفير التحديثات لتطبيق OneDrive لسطح المكتب على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل هذه. 
 
واعتبارًا من 1 مارس 2022 ، سيتوقف تطبيق OneDrive عن المزامنة مع السحابة على أجهزة Windows 7 و8 و8.1، وتوصي مايكروسوفت بترقية نظام التشغيل إما إلى Windows 10 أو Windows 11 لتجنب الانقطاع، ومن المهم ملاحظة أن نظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8.1 في دعم ممتد حتى 10 يناير 2023.
 
على جانب أخر تعاونت مايكروسوفت وشركة ألعاب الفيديو SEGA في مبادرة "Super Game" الجديدة، وهى بمثابة مشروع سيسمح للمطورين بإنشاء ألعاب عالمية واسعة النطاق تعمل في السحابة، وتم إصدار القليل من التفاصيل حول كيفية عمل الصفقة، منها حقيقة أن شركة SEGA ومقرها طوكيو تستكشف إمكانية إنشاء عناوين على منصة Azure السحابية من مايكروسوفت.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتوفر مبادرة الألعاب السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت عبر Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك عبر الأنظمة الأساسية تتميز بعناوين SEGA مثل سلسلة "Yakuza" الناجحة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟