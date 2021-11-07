ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد النجاة من انتفاضة رايو

سجل توني كروس وكريم بنزيمة ليفوز ريال مدريد 2-1 على رايو فايكانو ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد النجاة من انتفاضة متأخرة من الفريق الزائر، يوم السبت.

وتعادل ريال في آخر مباراتين في الدوري في استاد سانتياجو برنابيو دون أهداف، لكنه بدأ المباراة بقوة وأطلق كروس تسديدة قوية في المرمى في الدقيقة 14 بعد مجهود من ماركو أسينسيو في الجانب الأيمن.

وأضاف بنزيمة هداف ريال الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة طويلة من المدافع ديفيد ألابا.

وبدا أن ريال سيخرج بانتصار كبير حتى شارك رادامل فالكاو مهاجم رايو في الشوط الثاني وقلص الفارق سريعا بضربة رأس، بعدما أبدلت الكرة اتجاهها في ألابا، لتخدع الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 76.

وهذا الهدف الخامس للمهاجم الكولومبي البالغ عمره 35 عاما منذ انتقاله إلى رايو قادما من رايو هذا الصيف. ويستمتع فالكاو ببداية رائعة حيث أحرز أيضا هدف الفوز أمام برشلونة الشهر الماضي.

وضغط رايو بحثا عن التعادل، وأبعد كروس الكرة من على خط المرمى بعد ارتباك دفاعي في اللحظات الأخيرة، كما أنقذ كورتوا تسديدة بعيدة من أوناي لوبيز، وحولها إلى ركلة ركنية.

وأصبح رصيد ريال 27 نقطة من 12 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته، لكنه سيستعيد القمة إذا تفوق على أوساسونا يوم الأحد. ويحتل رايو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وشعر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أن فريقه استحق الفوز رغم النهاية المتوترة في الدقائق الأخيرة.

وقال أنشيلوتي “ليس من العدل القول إننا كنا على وشك التعادل. رأيت فريقا كان بوسعه تسجيل خمسة أو ستة أهداف. نستحق النقاط الثلاث”.

وأضاف “من المنطقي أن نواجه بعض التوتر عند استقبال هدف قبل عشر دقائق من النهاية، لكن بصفة عامة لعبنا بشكل رائع وأنا سعيد. من الطبيعي المعاناة بعض الشيء في كرة القدم”.

وكان رايو خسر 10-2 أمام ريال في برنابيو عام 2015، لكن يمكن لمدربه أندوني إيراولا الشعور بالرضا بوجود تحسن كبير في المستوى رغم واقع الخروج صفر اليدين.

وقال مدرب رايو “الواقع أننا خسرنا، لكن المواجهة كانت متقاربة حتى النهاية. المباراة كانت متكافئة والنقطة الحاسمة أن المنافس استغل الفرص خاصة في الشوط الأول، لكننا قاتلنا حتى النهاية”.