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سان جيرمان يعيد بوردو لدوامة الانكسارات ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:25

سان جيرمان يعيد بوردو لدوامة الانكسارات ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
سان جيرمان يعيد بوردو لدوامة الانكسارات ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

 أعاد باريس سان جيرمان مضيفه بوردو إلى دوامة النتائج السلبية بالفوز الثمين 3 / 2 عليه اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل ليل مع آنجيه 1 / 1 .

وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 34 نقطة بفارق عشر نقاط أمام نيس ولنس ، وتجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيلي نيمار في الدقيقتين 26 و43 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 63 فيما سجل ألبرت إليس ومباي نيانج هدفي بوردو في الدقيقتين 78 و90 .

وأهدر ليل فوزا كان في متناوله واستسلم للتعادل 1 / 1 مع آنجيه ، ورفع ليل رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 18 نقطة لآنجيه في المركز السابع بعدما حقق كل منهما اليوم التعادل الثاني له مقابل هزيمتين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ليل الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تياجو ديجالو في الدقيقة 27 ، وتعادل آنجيه في الشوط الثاني بهدف سجله عز الدين أوناهي في الدقيقة 83 .

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد أمادو أونانا لاعب ليل.

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