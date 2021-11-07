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برشلونة يتعادل 3-3 مع سيلتا فيغو بعد انهيار مذهل في الشوط الثاني

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:27

برشلونة يتعادل 3-3 مع سيلتا فيغو بعد انهيار مذهل في الشوط الثاني
برشلونة يتعادل 3-3 مع سيلتا فيغو بعد انهيار مذهل في الشوط الثاني

فرط برشلونة في تقدمه بثلاثة أهداف ليتعادل 3-3 مع مضيفه سيلتا فيغو في مباراة فوضوية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أوضحت حجم المهمة التي تنتظر المدرب الجديد تشابي هرنانديز.

وأكمل إياغو أسباس قائد سيلتا انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52 قبل أن يهز نوليتو الشباك في الدقيقة 74.

ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة وضاعف القائد سيرجيو بوسكيتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بينما يأتي سيلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.

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