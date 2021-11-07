بلدية خان يونس والنائب العام يبحثان تطبيق القانون وتعزيز دور الهيئات المحلية

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، آليات تطبيق القانون وإنفاذ النظام لتحقيق المصلحة العامة وللحفاظ على مقدرات شعبنا وتعزيز دور الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد بين الطرفين بمقر بلدية خان يونس بحضور نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، ومدير الدائرة القانونية أ. خليل بكري، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، بمشاركة مدير مكتب النائب العام أ. محمد مراد، ورئيس نيابة خان يونس أ. علاء أبو رومية، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. علاء الحلو.

وخلال اللقاء استعرض د. البطة جهود بلدية خان يونس المستمرة في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي خلفها الحصار والعدوان الاحتلالي المتكرر على أبناء شعبنا ومنع إدخال مواد الإعمار ومتطلبات تنفيذ المشاريع التطويرية والذي عطل خدمات البلديات في شتى القطاعات.

وأكد د. البطة على دور النيابة العامة في بسط سيادة القانون وتحقيق العدالة وحرصها المستمر على خدمة المواطنين وحماية المؤسسات الخدماتية وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي، مشيرًا إلى وجود بعض القضايا والملفات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من النيابة العامة لإنجازها في المراكز الشُرطية وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة.

وأكد د. البطة التزام بلدية خان يونس في إتباع الإجراءات القانونية في كُل القضايا والملفات والإشكاليات التي قد تقع نتيجة لتنفيذ بعض خطط البلدية الرامية إلى بسط النظام في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أن البلدية تراعي تحقيق المصلحة العامة التي تؤسس إلى مستقبل أفضل لمدينة خان يونس وترقى بطبيعة خدماتها المقدمة للسكان.

ومن جانبه أشاد المدهون بجهود بلدية خان يونس في خدمة السكان والتوجهات العامة التي تسعى لنيل رضا المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمة والارتقاء بها، إلى جانب توفير كل أنواع الدعم والاسناد والمشورة عبر طواقمها لتقديم كل التسهيلات الممكنة للتسهيل على المواطنين.

وأكد المدهون على أن النيابة العامة تساند جهود بلدية خان يونس في متابعة جميع القضايا والملفات القانونية وضبط النظام في المدينة، مع زيادة وتيرة التعاون المشترك في القضايا الإجرائية التي تحتاج إلى متابعة مستمرة مع كل الأطراف بما يتوافق مع القانون العام ويعزز من جهود إرساء قواعد العمل المشترك ويحقق المصلحة العامة.

وفي نهاية اللقاء تم اجراء جولة تفقدية لمركز خدمات الجمهور بالبلدية للاطلاع عن كثب على دورة الخدمات المقدمة للمواطنين وطرق التسهيل عليهم وإنجاز تلك المعاملات بالسرعة الممكنة.

