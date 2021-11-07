تعليم شرق غزة يتفقد برنامج "نحو درب التفوق سائرون"

غزة-الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم في شرق غزة برنامج "نحو درب التفوق سائرون" والذي تنفذه مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية "أ" للبنات بهدف الارتقاء بالمستوى التحصيلي لطالبات الثانوية العامة.

وشارك في الزيارة أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة، ووفد من المجلس الأعلى لأولياء الأمور، وعدد من مدراء ومديرات المدارس الثانوية بالمديرية، حيث كان في استقبالهم أ. عزيزة شرير مديرة المدرسة.

والتقى نور الدين الطالبات والمعلمات في الغرف الصفية واطلع على آليات العمل التدريسي، كما استمع لآراء الطالبات في البرنامج ومدى استفادتهن منه، داعيًا الطالبات إلى الاستفادة الكبيرة من البرنامج واستثمار الأوقات المتاحة لهن من أجل زيادة التحصيل الدراسي، معرباً عن أمله في أن يساعد ذلك البرنامج على رفع القدرات التحصيلية للطالبات.

بدورها أ،كدت شرير أن الهدف من البرنامج النهوض بالمستوى التحصيلي للطالبات، ويستهدف طالبات الثانوية العامة ضعيفات التحصيل والطالبات المتفوقات في الفرعين الأدبي والعلمي في جميع المباحث، منوهة أن البرنامج يسير وفق الخطة الموضوعة من حيث الحصص الصفية والمادة الدراسية.

وفي سياق الزيارة اجتمع نور الدين بالحضور من مدراء ومديرات المدارس الثانوية حيث ناقش معهم سبل الارتقاء بالمستوى التحصيلي لطلبة الثانوية العامة وغيرها من الأمور.

كما وتخلل الزيارة تكريم ثلة من الطالبات المتفوقات.

