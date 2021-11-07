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تعليم شرق غزة تنتخب برلمانها الطلابي المركزي للعام الدراسي الحالي

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:14

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غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة انتخابات البرلمان الطلابي المركزي "بنين وبنات" للعام الدراسي 2021-2022م.
وحضر الانتخابات التي عُقدت بمركز التدريب مدير التربية والتعليم أ. مازن نور الدين، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية، وأ. فطين البنا، وأ. محمود حسان من الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالوزارة، وبمشاركة عشرات الطلبة من الصفوف "٨_١١".
ويهدف إجراء الانتخابات إلى إيجاد قيادات شابة في المستقبل وتعزيز قيم الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر وتنفيذ أنشطة تتعلق بالطلبة لمساعدتهم في تنمية قدراتهم البشرية وتسهيل عملية التعليم ورفع مطالب الطلبة لجهات الاختصاص.
وأكد نور الدين على أهمية البرلمان الطلابي في تعزيز قدرات الطلبة وصقل شخصياتهم القيادية، لافتاً إلى أن مثل هذه البرلمانات تكسب الطلبة ثقة بالنفس وتجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.
وقد قام كل مرشح من المرشحين بعرض برنامجه الانتخابي وقدم موجزاً تعريفياً عن نفسه وعن إنجازاته والأنشطة الثقافية والتعليمية والمجتمعية التي شارك بها خلال مسيرته التعليمية.
وجرت الانتخابات في جو من الديمقراطية والشفافية، وجاءت النتائج على النحو التالي: فوز الطالبة أمل الدريملي من مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية "ب" للبنات برئاسة البرلمان على مستوى مدارس البنات، فيما فاز الطالب عمر الناطور من مدرسة صبحة الحرازين الأساسية للبنين برئاسة البرلمان على مستوى مدارس البنين.
 

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