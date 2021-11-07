وزارة العدل تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها

غزة-الرأي

خاطبت زارة العدل العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس أول أمس شرق نابلس

وأرسلت الوزارة بيانا صحفيا باللغة الإنجليزية لتلك المؤسسات طالبتها فيها بالوقوف عند مسؤوليتها للجم هذا الاحتلال، وردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني محمد دعدس شرق نابلس بدم بارد، يدلل بشكل واضح على استباحة الاحتلال للدم الفلسطيني، وضربه لكل القوانين الدولية بعرض الحائط، وانعدام الروادع التي توقفه عن العبث بدماء الفلسطينيين وأرواحهم.

وعدت الوزارة أن الصمت الدولي المؤسف عن هذه الجرائم، إضافة للتطبيع مع دولة الاحتلال زاد من جرأة ووحشية حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم غير عابئة بأية قوانين.

ومن هذه المؤسسات التي خاطبتها الوزارة: المفوضية العليا لحقوق الانسان، منظمة العفو الدولية ،منظمة هيومن رايتس وتش ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلس الأوروبي لحقوق الانسان مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة، المجلس الأوروبي لحقوق الانسان مؤسسة انقاذ الطفل منظمة حماية الطفولة

