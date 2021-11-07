مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 33 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 33 ألف و 715 خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 11 ألف و402 حالة للمواطنين منهم 3760 حالة من حملة التأمينات العسكرية و 7642 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 5634 حالة مسجل منها 369 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 2536 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 18927 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1103 حالة منهم 662 عسكري و 441 مدني ،فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة 432 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 227 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 558 حالة ولادة ،وقدمت الخدمة ل 88 حالة في قسم الحضانة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 4092 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 95 حالة ،وقدمت الخدمة 23 حالات بالعناية المركزة خلال شهر الماضي.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.