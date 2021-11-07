"مديرية التدريب بالداخلية" تُنظم مسيراً عسكرياً لدورة تأهيل الضباط الـ37

غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مسيراً عسكرياً لـ 50 ضابطًا من الملتحقين بدورة "تأهيل الضباط 37" المنعقدة بميدان التدريب المركزي بأنصار.

وانطلق المسير من موقع التدريب بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مروراً بشوارع ومفترقات رئيسية على شارع البحر امتداد الساحل، منتهياً بمقر مديرية التدريب بمسافة 30 كيلو متراً.

وشارك بالمسير نخبة من الضباط والمدربين إلى جانب الطلبة حيث تخلل المسير تنفيذ مجموعة من مهارات الميدان بما فيها من تفجيرات وإطلاق نار واستهداف مباشر بهدف التدريب على أوضاع الحماية من النيران وكيفية تجنبها وصد الهجوم.

وحضر اختتام المسير العسكري مدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف، الذي بدوره أشاد بجهود إدارة التدريب مبيناً حجم الجهود التي تُبذل في سبيل الارتقاء بكوادر الوزارة في الجوانب الميدانية والتنموية.

وتعتمد المديرية العامة للتدريب مشروع المسير العسكري لجميع الدورات التدريبية الميدانية كشرط أساسي لعملية التخرج من الدورة العسكرية واجتيازها باعتباره أحد أهم مشاريع التدريب التي تحتاج لمهارة عالية وكفاءة بدنية وفنية.