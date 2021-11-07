بلدية رفح تطلق حملة تسهيلاتٍ مالية على فاتورة الخدمات الشهرية

غزة-الرأي

أطلقت بلدية رفح حملة تسهيلات مالية على فاتورة الخدمات الشهرية، وذلك تماشيًا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، ودعمًا لصمود أهلنا في المدينة وتخفيفًا عنهم.

وذكر رئيس البلدية د. أحمد الصوفي أن حملة التسهيلات جاءت بناءً على قرار المجلس البلدي، بهدف التخفيف عن المواطنين، وتعزيز طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أثقلت على المواطنين.

وبين مدير مركز خدمات الجمهور أ. أحمد برهوم أن التسهيلات شملت خصمًا بنسبة 50% من المتأخرات المالية لفاتورة الخدمات الشهرية المتراكمة قبل عام 2018م، وأضاف أن الحملة تقدم للمواطنين خصمًا على الفاتورة بعد عام 2018م بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم تقسيم المتأخرات المالية على الفاتورة مع خصم 10%.

وأشار برهوم إلى أن المواطنين يمكنهم تقسيط متأخراتهم على فاتورة الخدمات مع تمتعهم بخصم بنسبة 10%، وأن الملتزمين بسداد الفاتورة خلال عام 2022م سيجري مكافأتهم بخصم 100% لمدة شهرين، وبين أن الحملة تقدم لموظفي غزة إمكانية تسديد 90% من المتأخرات المالية لفاتورة الخدمات الشهرية من مستحقاتهم لدى الحكومة، مع الالتزام بالسداد الآلي ويشمله خصم 15%.

الجدير بالذكر أن حملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية ستكون لفترة محدودة حتى نهاية عام 2021م.



