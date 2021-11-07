التنمية الاجتماعية تكرم مديريتي غزة والشمال لانجاح برنامج إدارة حالات النزوح

غزة-الرأي

كرمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي والإدارة العامة للمديريات , مديريتي غزة والشمال للتنمية الاجتماعية , وذلك لدورهما الفعال والبارز في إنجاح تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمبادئ التوجيهية لإدارة حالات النزوح الحضري خارج المخيمات بالتعاون مع المجلس النرويجي لللاجئين , حيث نفذ هذا البرنامج لتدريب مدربين لعدد 41 موظف وباحث اجتماعي و10 ورش عمل توعوية للموظفين وأعضاء اللجان المحلية بالمحافظات التي نفذتها المديريات بحرفية ومهنية عالية

بدورها ،شكرت أ. ريم سليم وأ. حازم جعفر القائمين على تنفيذ التدريب من المديريات على جهودهم الرائعة والمميزة في إنجاح هذا البرنامج .

