أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الأحد

أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية اللحوم بالشيكل، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.
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07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:35
غزة - الرأي:
أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية اللحوم بالشيكل، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.
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