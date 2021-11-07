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أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم الأحد

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:35

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية اللحوم بالشيكل، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.

المنتجات الزراعية unnamed
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