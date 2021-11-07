وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس توقع عقدًا لصيانة طرق أسفلتية في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم مديريتي غزة والشمال لانجاح برنامج إدارة حالات النزوح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تطلق حملة تسهيلاتٍ مالية على فاتورة الخدمات الشهرية وكالة الرأي الفلسطينية رضوان: الحديث عن صفقة تبادل يكون عندما يتجهز الاحتلال لدفع الثمن وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية وكالة الرأي الفلسطينية تفكيك وهدم منشآت والاستيلاء عليها في الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن وزوجته وسيدة أخرى في هجوم للمستوطنين شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: إرجاع وجبتي الغداء والعشاء اليوم إسنادا للأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية التدريب بالداخلية" تُنظم مسيراً عسكرياً لدورة تأهيل الضباط الـ37 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 33 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس توقع عقدًا لصيانة طرق أسفلتية في المدينة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:38

خانيونس- الرأي:

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عقدًا مع شركة لاند مارك لتنفيذ مشروع صيانة طرق أسفلتية في المدينة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقدر تكلفة المشروع الإجمالية (78) ألف دولار بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية من خلال البنك الدولي.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع لإعادة تأهيل بعض الطرق المهترئة في المدينة سيما الرئيسية منها والتي يوجد بها هبوطات وحفر نتيجة الضغط القائم عليها من حركة المركبات، مشيرًا إلى أن طواقم الصيانة بالبلدية قد استنفذت أعمال الصيانة الدورية لتلك الهبوطات.

وشدد د. البطة أن العمل بالمشروع سينطلق في غضون أسبوع تقريبًا ويستهدف عدة طرق رئيسية منها في شارع الشيخ ناصر، وشارع الصليب الأحمر، وشارع جمال عبد الناصر جنوبًا في محيط منطقة القصيلة، حيث سيتم عمل كل ما يلزم من أجل تحسين واقع تلك الطرق في ظل الظروف الراهنة، شاكرًا صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمه المستمر لبلدية خان يونس والذي عزز من طبيعة الخدمات القدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن المساحة الاجمالية لتلك الطرق المنوي اجراء أعمال الصيانة لها تبلغ (2700) مترًا مربعًا، حيث يشمل المشروع أعمال القص والحفر وإزالة طبقة الأسفلت التالفة وأعمال تسوية ودمك لطبقة بيس كورس وتوريد طبقة أسفلت جديدة وذلك من أجل تسهيل حركة المرور والتخفيف عن السكان وتحسين المظهر الجمالي والبيئي للمدينة ونظافتها، مشيرًا إلى أنه سيتم صيانة (100) حجر جبهة بطول (100) مترًا، وتوريد وتركيب حجر جبهة جديد بطول (100) مترًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟