بلدية خان يونس توقع عقدًا لصيانة طرق أسفلتية في المدينة

خانيونس- الرأي:

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عقدًا مع شركة لاند مارك لتنفيذ مشروع صيانة طرق أسفلتية في المدينة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقدر تكلفة المشروع الإجمالية (78) ألف دولار بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية من خلال البنك الدولي.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع لإعادة تأهيل بعض الطرق المهترئة في المدينة سيما الرئيسية منها والتي يوجد بها هبوطات وحفر نتيجة الضغط القائم عليها من حركة المركبات، مشيرًا إلى أن طواقم الصيانة بالبلدية قد استنفذت أعمال الصيانة الدورية لتلك الهبوطات.

وشدد د. البطة أن العمل بالمشروع سينطلق في غضون أسبوع تقريبًا ويستهدف عدة طرق رئيسية منها في شارع الشيخ ناصر، وشارع الصليب الأحمر، وشارع جمال عبد الناصر جنوبًا في محيط منطقة القصيلة، حيث سيتم عمل كل ما يلزم من أجل تحسين واقع تلك الطرق في ظل الظروف الراهنة، شاكرًا صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمه المستمر لبلدية خان يونس والذي عزز من طبيعة الخدمات القدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أن المساحة الاجمالية لتلك الطرق المنوي اجراء أعمال الصيانة لها تبلغ (2700) مترًا مربعًا، حيث يشمل المشروع أعمال القص والحفر وإزالة طبقة الأسفلت التالفة وأعمال تسوية ودمك لطبقة بيس كورس وتوريد طبقة أسفلت جديدة وذلك من أجل تسهيل حركة المرور والتخفيف عن السكان وتحسين المظهر الجمالي والبيئي للمدينة ونظافتها، مشيرًا إلى أنه سيتم صيانة (100) حجر جبهة بطول (100) مترًا، وتوريد وتركيب حجر جبهة جديد بطول (100) مترًا.