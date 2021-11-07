الدفاع المدني شمالي غزة يُنفذ 192 مهمة خلال أكتوبر

غزة-الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 192 مهمة خلال شهر اكتوبر من العام 2021م، وتنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل " الرأي" نسخة عنه أن مهام الاطفاء بلغت 25 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 24 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 52 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم التدريب 8 مهمات تدريبية شملت دورات ومحاضرات استهدفت المؤسسات والانشطة الصيفية.

وبين أن قسم المتابعة والتفتيش 83 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.

