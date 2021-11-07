"الشرطة النسائية" شمال غزة تُنفذ 504 مهمات خلال أكتوبر

غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 504 مهمات خلال شهر أكتوبر الماضي من عام 2021م.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 183 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 16 مهمة تفتيش وتنفيذ 22 فعالية ونشاطًا متنوعًا.

وأشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 43 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 36 قضية ودياً أو بتعهدات ،والقيام ب 137 مهمة تسهيل مهمات متنوعة .

ولفت إلى إحالة 13 قضية للنيابة ، وتنفيذ 49 مهمة إحضار مشروحات، وترحيل وتأمين موقوفين وضم حضانة.