"العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال أكتوبر

غزة-الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 747 قضية مجتمعية مختلفة خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر جميع القضايا التي تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة "192" قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال "101" قضية، فيما أنجزت لجان إصلاح الوسطى "69" قضية، بينما أنجزت في محافظة خانيونس "185" وفي محافظة رفح "200" قضية،.