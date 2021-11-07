تكريم الناشطة في ميدان التراث الوطني الشهيدة "دعاء الحتة"

غزة-الرأي

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع وزارة المرأة، ومركز عمارة التراث إيوان، الشهيدة المهندسة دعاء الحتة، تقديرًا لجهودها في ميدان الثقافة ودورها في المحافظة على التراث الفلسطيني، واحتفاءً باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.



وحضر الحفل في بيت الغصين الأثري في البلدة القديمة بغزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ووكيل وزارة المرأة أميرة هارون، ومن مركز إيوان المهندسة نشوى الرملاوي، بالإضافة إلى عائلة الشهيدة وعلى رأسهم ابنها عزيز الناجي الوحيد من المجزرة التي ارتكبت بحق عائلتها، وشقيقها الدكتور أحمد الحتة، وعدد من صديقاتها وزميلاتها.



بدوره،أكد محيسن أن المرأة الفلسطينية تُعد مثالًا للتضحية والصمود والنضال ولها إسهامات وبصمات واضحة وجلية في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني ومواجهة الاحتلال، مستعرضًا جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات خاصة خلال العدوان الأخير على غزة، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بملاحقة الاحتلال ومحاسبته على تلك الجرائم.



وثمن محيسن الجهود التي بذلتها الشهيدة الحتة، مؤكدًا أنها أبدعت وتميزت في كافة الميادين التي عملت بها وكانت مثالًا يحتذى في الإخلاص والتفاني والانتماء للعمل والانتماء للقضية الفلسطينية وبذل الوقت والجهد لحماية التراث الوطني الفلسطيني.



من جانبها أوضحت هارون أن المرأة الفلسطينية حاضرة في كل مكان وزمان وقدمت للعالم مفهومًا جديدًا للقوة والإرادة والهمة والعطاء، لافتة إلى أن المرأة تُعد أساس صمود العائلة الفلسطينية وهي مصنع الثوار والمقاومين وصمام الأمان لحفظ الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية.



وأكدت أن الشهيدة دعاء الحتة تُعد أيقونة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية لهذا العام، لافتة إلى أنها تمثل نموذجاً مشرقًا للمرأة الفلسطينية، حيث تسلحت بالثقافة وأدركت أهميتها وسخرت وقتها وجهدها للدفاع عن شعبها والدفاع عن الرواية الوطنية الفلسطينية والتراث الوطني.



من جهتها، تحدثت الرملاوي عن علاقتها بالشهيدة الحتة ومسيرة العمل الطويلة التي جمعتها بها، لافتة إلى أنها كانت مليئة بالشغف تجاه التراث الوطني الفلسطيني ومارست عملها في هذا المجال بكل حبٍ وإخلاص وانتماء واتقان.



بدوره، عبر الحتة عن امتنان العائلة لهذه المبادرة لتكريم شقيقته المهندسة دعاء، لافتًا إلى أنها كانت تسخر جل وقتها لأداء مهامها وخدمة التراث الوطني وزيارة المعالم الأثرية وتنفيذ المبادرات المتميزة والنوعية وإقامة المعارض وتقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية لطلبة المدارس حول القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية القدس والمخاطر التي تتعرض لها.



يذكر أن الشهيدة دعاء الحتة ارتقت وزوجها وطفلاهما خلال المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي بعد قصف عدة منازل في شارع الوحدة، وأسفرت عن ارتقاء (42) شهيداً وإصابة (50) آخرين بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

