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ديوان الحُفاظ بأوقاف رفح يُنهي تسميع القرآن الكريم كاملًا لطالبين

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:42

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غزة-الرأي

أنهت دائرة ديوان الحفاظ التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية اختبار الطالب محمد أحمد جويفل وأحمد زيدان أبو سعدة بمديرية أوقاف رفح واللذان أنهيا تسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة وفقًا لمدة زمنية وصلت لـ10 ساعات لكل واحد منهما.
وحضر الختمة مدير دائرة ديوان الحفاظ أ. زياد أحمد ومشرف الديوان برفح الشيخ فؤاد الغوطي و رئيس قسم القرآن الكريم د. على المنشاوي ، و رئيس شعبة التحفيظ الشيخ عدنان يوسف، ومشرف اختبارات الديوان الشيخ عمر الداهودي.
بدوره ،أثنى أحمد على قوة حفظ جويفل وأبو سعدة، منوهاً بأن الحافظان أتما التسميع ضمن مشروع التسميع الذي أقامه ديوان الحفاظ على مستوى قطاع غزة, مشيداً في الوقت ذاته بقوة حفظهما للقرآن الكريم.
يذكر أن ديوان الحفاظ يسعى لزيادة الحفظة الذين يُسمعون القرآن الكريم كاملاً خلال جلسة واحدة لتأكيد حفظ كتاب الله.
 

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