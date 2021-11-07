اتحاد الشجاعية يواجه شباب خان يونس في افتتاح بطولة "النخبة"

غزة- الرأي

أسفرت قرعة بطولة الشهيد"ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال الأولى لكرة القدم، عن مواجهة أولى في افتتاح البطولة بين اتحاد الشجاعية وشباب خان يونس يوم السبت المقبل على استاد فلسطين الرياضي.

بينما تقام باقي مباريات الذهاب في دور الثمانية يوم الأحد المقبل (١٤) من الشهر الجاري، وهي على النحو التالي:

- غزة الرياضي × الأهلي الفلسطيني ( استاد فلسطين)

- خدمات الشاطئ × الصداقة ( ملعب اليرموك)

- خدمات رفح × شباب رفح (ملعب رفح البلدي)

بينما ستقام مباريات الإياب يوم الاربعاء (١٧) من الشهر الجاري.

وكان عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أعلن خلال قرعة البطولة أن بطولة الشهيد "ياسر عرفات" ستكون بطولة سنوية للتحضير لبطولة الدوري، وأوضح أن البطولة العام القادم ستضم الأندية من الترتيب الأول حتى الثامن على جدول الدوري الممتاز الموسم القادم.

وأضاف أن المجلس سيعمل على وضع ترتيبات مسبقة للبطولة القادمة، ومنح مكافٱت مالية أكبر، حتى تصبح بعد ذلك ضمن البطولات السنوية المعتمدة لدى اتحاد كرة القدم.

من جهته أشاد عبد الحميد مهنا عضو اللجنة المنظمة للبطولة - عضو لجنة المسابقات بالاتحاد، بمبادرة المجلس الأعلى لتنظيم البطولة وقال إنها خير إعداد قبل انطلاق الدوري، وأشار مهنا إلى أن البطولة سيطبق خلالها لوائح اتحاد الكرة المعتمدة، مع بعض الإضافات الخاصة بالبطولة.

