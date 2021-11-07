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التنمية البشرية والإدارة العامة للتمريض تبحثان آليات العمل المشتركة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:56

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غزة-الرأي

التقى مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت بنظيره مدير عام التمريض د. خليل شقفة بحضور طاقم الإدارة العامة للتمريض وكلية فلسطين للتمريض، وفريق مدراء تنمية القوى البشرية.

وخلال الزيارة بيّن د. زقوت أن الهدف من اللقاء تحديد العلاقة بين تنمية القوى البشرية والإدارة العامة للتمريض وكلية فلسطين للتمريض، وترتيب الملفات الخاصة بتدريب التمريض ،لافتاً إلى دور الممرض في التعامل مع المريض وأهمية التدريب بالنسبة له بما يساهم في تقديم خدمة صحية أفضل للمريض.

وأعرب د.زقوت عن استعداد إدارته المتواصل للتعاون ودعم جميع البرامج التدريبية التي تخص التمريض.

بدوره ، أشار د. خليل شقفة إلى حرص إداراته لتطوير الكوادر التمريضية من خلال برامج تخصصية نوعية وتنظيم الملفات الخاصة بالتمريض بما فيها تدريب طلبة الجامعات ضمن ضوابط ومعايير معينة، مبينا الدور البارز الذي تقوم به تنمية القوى البشرية والاشراف على تدريب كافة الفئات الشرائح العاملة بوزارة الصحة.

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