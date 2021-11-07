"هنية" يعلن عن موعد توزيع المنحة المالية على الأندية

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن موعد توزيع المنحة المالية على الأندية بقيمة (250.000) دولار سيكون يوم الخميس (25) من الشهر الجاري.

وأوضح هنية أن الجهود تنصب حاليا على صرف المنحة بالكامل، لمساعدة الأندية قبل انطلاق الدوري.

وأكد أن ما يقوم به المجلس الأعلى من جهود يهدف إلى تعزيز سياسة دعم الأندية والتخفيف من الأعباء التي تواجهها جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الإمكانات.

يذكر أن أندية الدرجة الممتازة ستحصل على (8000) دولار، وأندية الدرجة الأولى (6000) دولار، وأندية الدرجة الثانية (3000) دولار، وأندية الدرجة الثالثة (1000) دولار.