وزارة المرأة تكرم عائلة الشهيدة دعاء الحتة

غزة- الرأي

كرمت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة والشباب ومركز عمارة التراث "إيوان" ، أهل الشهيدة دعاء الحتة ، ويأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وحضر الحفل في بيت الغصين الأثري في البلدة القديمة بغزة، أميرة هارون وكيل وزارة المرأة، وأحمد محيسن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومن مركز إيوان المهندسة نشوى الرملاوي، بالإضافة إلى عائلة الشهيدة وعلى رأسهم ابنها عزيز الناجي الوحيد من المجزرة التي ارتكبت بحق عائلتها، وشقيقها الدكتور أحمد الحتة، وعدد من صديقاتها وزميلاتها

وتحدثت هارون ، خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة، عن مسيرة المرأة في النضال منذ عام ١٩٢٩، وقالت :"في الحرب الأخيرة استشهدت دعاء ونحن اليوم نبرق برسالة أن الحياة لدعاء فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فالشهيدة دعاء الحتة أيقونة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. ونحن هنا اليوم لتكريم هذه الايقونة الخالدة ، ونسلط الضوء عليها في هذه الفعالية لنؤكد أن الحياة لدعاء بمبادئها وأعمالها وتضحياتها".

وأضافت أن الشهيدة دعاء تعد مثال المرأة الصامدة المضحية بنفسها في سبيل الوطن والمقدسات، لافتة إلى أنها استطاعت أن تحمي الهوية والتاريخ الفلسطيني خلال مسيرتها، فكانت مثال المرأة الفلسطنية الثابتة على مبادئها الوطنية والتاريخية .

فيما أكد محيسن، أن المرأة الفلسطينية على مدار التاريخ الفلسطيني الطويل وخلال المشروع الوطني الفلسطيني، كانت ولا زالت مثال ونموذج للعطاء والتضحية والثبات والصمود .

بدورها، بينت م.نشوان الرملاوي ممثلة عن مركز إيوان أن الشهيدة دعاء هي معنى العطاء والحب والعمل و نفتخر بمسيرتها المليئة بالعطاء فهي قدوة للجميع في البذل والعطاء والتضحية .



وفي كلمة أهل الشهيدة قدم د. أحمد الحتة شكر لوزارة المرأة والهيئة العامة للثقافة والشباب على هذه اللفتة الرائعة فدعاء مثال للمرأة الفلسطينية والتي هي عنوان للصمود .



وتخلل الفعالية قصيدة شعرية عن دعاء كتبها الشاعر محمد نسمان وألقتها الطفلة زهرة زاهد، كما تم عرض فيديو تضمن شهادات حية خلال العدوان الاخير وفيديو عن مسيرة دعاء وانجازاتها المميزة وتوثيقها للمعالم الأثرية في غزة.