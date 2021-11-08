وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نشر كشف"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية إبتكار طائرة بلا طيار بأجنحة تنفصل عنها لمضاعفة سرعتها وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن خطر نقل بياناتك من متصفح جوجل كروم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الأمن يناقش ملاحقة الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وجافة نسبياً
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:22

كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية
كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية

إذا كنت تتساءل عن كيفية استرداد رسائل واتس آب المحذوفة، فإن التطبيق يوفر طريقة لإنجاز هذا الأمر، ولكن فقط عن طريق استعادة معلوماتك من نسخة احتياطية، وستعتمد العملية على نوع الهاتف الذي تستخدمه ومكان تخزين بيانات النسخ الاحتياطي، وهنا نقدم إليك كيفية القيام بذلك على Android أو iPhone، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كيفية استعادة رسائل واتس آب المحذوفة على أندرويد
يجب أن تكون قد قمت بالفعل بعمل نسخة احتياطية من رسائل واتس آب الخاصة بك، إذا أعدت تثبيت التطبيق بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من Google Drive، فإن واتس آب سيحاول استعادته من ملف النسخ الاحتياطي المحلي تلقائيا.
 
الاستعادة من نسخة Google Drive الاحتياطية:
1. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته.
2. افتح التطبيق وتحقق من رقمك.
3. اضغط على استعادة.
4. حدد التالي.
ستظهر محادثاتك بعد ذلك بمجرد اكتمال عملية التهيئة، وسيبدأ واتس آب بعد ذلك في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك.

الاستعادة من نسخة احتياطية محلية
إذا كان هاتفك أندرويد وقمت بعمل نسخة احتياطية من حساب واتس آب الخاص بك إلى النسخة الاحتياطية المحلية للهاتف، فإليك كيفية استعادة رسائلك المحذوفة.
1. انتقل إلى مدير الملفات الخاص بك.
2. انتقل إلى مجلد WhatsApp ثم اضغط فوق قاعدة البيانات.
3. اختر الملف المسمى msgstore.db.crypt12.
4. أعد تسميته إلى msgstore_BACKUP.db.crypt12.
5. حدد أحدث نسخة احتياطية وأعد تسميتها إلى msgstore.db.crypt12.
6. افتح تطبيق Google Drive، واضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة واضغط على النسخ الاحتياطية.
7. احذف نسخة WhatsApp الاحتياطية في مجلد النسخ الاحتياطية.
8. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته.
9. افتح التطبيق وتحقق من رقم هاتفك.
10. اضغط على استعادة.

كيفية استعادة رسائل واتس آب المحذوفة على iPhone
كما هو الحال مع أجهزة أندرويد، فأنت بحاجة إلى نسخة احتياطية لاستعادة رسائلك على iPhone، على الرغم من أنه بخلاف Android، سيتم إجراء هذه النسخة الاحتياطية من خلال iCloud.
1. قم بإلغاء تثبيت WhatsApp ثم إعادة تثبيته على هاتفك.
2. افتح التطبيق وتحقق من رقم هاتفك.
3. اضغط على استعادة لبدء عملية استعادة معلوماتك من نسخة احتياطية واستعادة رسائلك المحذوفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟