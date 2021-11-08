وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد المكسرات لصحتك وقلبك ومناعتك وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نشر كشف"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية إبتكار طائرة بلا طيار بأجنحة تنفصل عنها لمضاعفة سرعتها وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن خطر نقل بياناتك من متصفح جوجل كروم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الأمن يناقش ملاحقة الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخة الاحتياطية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:24

كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold
كيفية إلغاء اشتراكك فى خدمة Tinder Gold

إذا كنت من مستخدمي تطبيق المواعدة Tinder، المشتركين بخدمة Tinder Gold، الذى يتيح بعض المميزات الخاصة تعزيز حسابك حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من رؤيته، وتريد أن تتوقف عنالاشتراك في الخدمة لأى سبب كان، فهذا الأمر بسيط ويمكن تنفيذه على أي جهاز قمت بالتسجيل من خلاله فقط ببعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

 

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام تطبيق iPhone
 

يربط الاشتراك في Tinder Gold على iPhone حساب Tinder الخاص بك بمعرف Appleالخاص بك، وهذا يعني أنه سيتعين عليك إلغاء Tinder Gold باستخدامه:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone واضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

2. في قائمة معرف Apple، اضغط فوق الاشتراكات.

3. اضغط على Tinder Gold، ثم حدد إلغاء الاشتراك.

 

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام تطبيق Android
 

1. افتح تطبيق Tinder واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

2. حدد الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل للضغط فوق إدارة حساب الدفع.

3. اضغط على إلغاء الاشتراك.

 

كيفية إلغاء Tinder Gold باستخدام متجر Google Play
 

سيؤدي الاشتراك في Tinder Gold على Android إلى ربطه بحساب Google Play الخاص بك.

1. افتح تطبيق متجر Google Play واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

2. اضغط على المدفوعات والاشتراكات، ثم الاشتراكات.

3. حدد اشتراكك في Tinder Gold واضغط فوق إلغاء الاشتراك.

 

كيفية إلغاء Tinder Gold على موقع Tinder الإلكتروني
 

1. سجل الدخول إلى موقع Tinder الإلكتروني وانقر على صورة ملفك الشخصي واسمك في الزاوية العلوية اليسرى.

2. ضمن إعدادات الحساب، اضغط فوق إدارة حساب الدفع.

3. قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى "إلغاء الاشتراك" واضغط فوق "إلغاء الأمر".

4. قم بتأكيد رغبتك في إلغاء حسابك الذهبي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟