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كل ما تريد معرفته عن خطر نقل بياناتك من متصفح جوجل كروم

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:28

كل ما تريد معرفته عن خطر نقل بياناتك من متصفح جوجل كروم
كل ما تريد معرفته عن خطر نقل بياناتك من متصفح جوجل كروم

تحذير مستخدمي GOOGLE Chrome بحذف المتصفح في أقرب وقت ممكن وسط مخاوف من جمع بيانات حساسة للغاية يعد أمر مقلق للغاية وفقا لتقرير thesun التقنى.

ويقال إن بيانات الهاتف معرضة لخطر النقل دون أن يدرك المستخدمون ذلك وتشير Forbes إلى أن كابوس الخصوصية الأخير لشركة Big Tech قد يمنح المستخدمين سببًا لحذف Chrome من هواتفهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه اتهام Facebook بالتعدين في البيانات الخاصة المهمة للأشخاص باستخدام بيانات مقياس التسارع كوسيلة لتحديد المواقع وتتبع مستخدمي التطبيق خلسة ومراقبة الأنشطة. 

ولكن زاك دوفمان، كاتب الأمن السيبراني في فوربس، حذر قائلاً: "بينما كان Facebook يجمع هذه المعلومات لنفسه، يسعد Chrome بجمعها للآخرين - مما يتيح أساسًا مجانًا للجميع عندما يتعلق الأمر بمعلومات حساسة للغاية حول كل نشاط، وكل سلوك".

وقال إن البحث كشف كيف يسمح المتصفح لمواقع الجوال بالاستفادة من مستشعرات الجهاز، وتقوم Apple بتعطيل الوصول إلى مستشعر الحركة كإعداد افتراضي.

وقال دوفمان إن Google لا تسمح فقط بالوصول، ولكنها تخبر المستخدمين أيضًا أن هذا إعداد "موصى به" للاستمرار في التمكين، وعلى نظام Android، يمكن مسح Chrome عن طريق تعطيل متصفح المخزون في الإعدادات.

وفى الشهر الماضى، تم تحذير مستخدمى Google Chrome من "عمليات اختراق متعددة عالية المستوى للمتصفح" للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسب التقارير.

ونصح عملاق التكنولوجيا مستخدميها البالغ عددهم 2.6 مليار مستخدم أن يكونوا على دراية في منشور مدونة جديد، وكشف عن أربع نقاط ضعف مصنفة "عالية"- بعد أيام من اكتشاف ثغرات Chrome الثانية عشرة والثالثة عشر "صفر اليوم"، حسبما ذكرت مجلة فوربس.

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