بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط في انتزاع المركز الثاني وسقوط مفاجىء لنيس

فرّط مرسيليا في انتزاع المركز الثاني عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، في حين مُني نيس بخسارة مفاجئة على أرضه أمام مونبلييه صفر-1 ليبقى ثالثاً.

في المباراة الاولى، فشل النادي الجنوبي في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعهم البرازيلي جيميرسون بسبب تدخل قوي بحق القائد ديميتري باييت (56).

وتراجع مرسيليا إلى المركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة خلف لنس الثاني، وبفارق الاهداف خلف نيس الثالث.



ويتصدر باريس سان جرمان الفائز على بوردو 3-2 السبت ترتيب الفرق مع 34 نقطة.

وهو التعادل الثاني توالياً لمرسيليا على أرضه بعد الاوّل أمام ضيفه لاتسيو 2-2 الخميس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

كما هو التعادل الثاني على التوالي لمتز متذيل القاع بعد الاول مع ضيفه سانت اتيان صاحب المركز الاخير في المرحلة الماضية والذي صعد للمركز الـ 19 ما قبل الأخير مع 9 نقاط بعدما قلب تأخره أمام كليرمون صفر-2 حتى الدقيقة 77 الى فوز 3-2، بينها هدفان في الوقت بدل الضائع.



ورفع متز رصيده إلى ثماني نقاط، علماً بأنه حقق فوزاً واحداً فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم.

وأقرّ مدرب مرسيليا الارجنتيني خورخي سامباولي بالصعوبات التي واجهها فريقه بقوله “لقد وجدنا صعوبة كبيرة. بغض النظر عن النتيجة، فان خوض لاعبي فريقي مباراة كل ثلاثة أيام منهك جداً”.

وفي المباراة الثانية، فشل نيس في استعادة المركز الثاني الذي كان خسره موقتاً لصالح لنس الفائز على تروا برباعية نظيفة الجمعة بسقوطه على أرضه امام مونبلييه بهدف وحيد سجله فلوران موليه في الدقيقة 80.

واصطدم نيس الذي يشرف على تدريبه كريستوف غالتييه مدرب ليل البطل الموسم الماضي، بدفاع صلب فلم يتمكن لاعبوه من ايجاد ثغرة فيه رغم محاولاته المتكررة قبل أن يطلق موليه رصاصة الرحمة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ملحقاً باصحاب الارض الخسارة الاولى على ارضهم هذا الموسم.

والحق رين خسارة قاسية بليون 4-1.

وصعد رين الى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد احتفاظه بسجله خالياً من الهزائم في آخر 7 مباريات علماً أنه بدأ الموسم بشكل مخيب.



في المقابل، بقي ليون في المركز السابع مع 19 نقطة.

كانت المباراة من طرف واحد في الشوط الاول بدليل قيام رين بالتسديد باتجاه المرمى 12 مرة بينها 8 بين الخشبات الثلاث وسجل هدفاً بواسطة غايتان لابورد في الدقيقة الاخيرة منه، مقابل ولا مرة للضيوف.

وعلى الرغم من اشراك المدرب الهولندي بيتر بوس للمهاجم الجزائري اسلام سليماني في مطلع الشوط الثاني فان الامور لم تتحسن بالنسبة الى ليون، لا بل بخلاف ذلك ازدادت سوءا مع اضافة رين لثلاثة أهداف جديدة عن طريق هاماري تراوري (51) وأدريان تروفير (76 و83).



ورد ليون بهدف شرفي عبر البرازيلي لوكاس باكيتا من ركلة جزاء أواخر المباراة.

واكتفى موناكو بالتعادل السلبي مع رينس، علماً أنّ فريق الامارة فشل في تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات له في الدوري المحلي.

وتعادل نانت مع ضيفه ستراسبورغ 2-2.