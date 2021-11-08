بطولة ألمانيا: ليفركوزن ينتزع تعادلا قاتلاً من هرتا برلين

انتزع باير ليفركوزن تعادلا قاتلاً من مضيفه هرتا برلين 1-1 الأحد، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتخلف ليفركوزن بهدف سجله المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 42، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90 بفضل روبرت أندريش.



وفشل ليفركوزن الذي حقق بداية قوية شهدت فوزه بخمس مباريات مقابل تعادل وهزيمة في المراحل السبع الأولى من البوندسليغا، في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة حيث خسر مرتين وتعادل مثلهما.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما يقبع هرتا الذي فشل في تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم في المركز الثالث عشر مع 13 نقطة.



وفي مباراة ثانية، تعادل كولن مع ضيفه أونيون برلين 2-2.

سجل هدفي المضيف الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقتين 7 و86 وللضيف النروجي يوليان رييرسون (9) وغريشا بروميل (45+1)

ومُني غرويتر فورث الوافد الجديد إلى النخبة بخسارته التاسعة توالياً والعاشرة هذا الموسم أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-2.



ويتذيل غرويتر فورث قاع الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل أمام أرمينيا بيليفيلد 1-1 في المرحلة الثانية، فيما صعد فرانكفورت الذي حقق فوزه الثاني فقط للمركز الـ 14 مع 12 نقطة.